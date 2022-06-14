%16 انخفاضاً في وفيات الطرق بأبوظبي العام الماضي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تحسن مؤشرات وفيات الطرق الناتجة عن الحوادث المرورية على مستوى الإمارة خلال العام الماضي، إذ انخفض معدل الوفيات لمستخدمي الطرق بنسبة 16%. وأشارت إلى أن عدد وفيات الحوادث المرورية استقر لكل 100 ألف من السكان عند 4.39 في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ4.36 في الربع الرابع من 2020.

وعزت شرطة أبوظبي هذا الإنجاز إلى تطبيق مجموعة من المبادرات، والعمليات الاستباقية، منها استخدام نظام التنبؤ بسلوك السائق الخطر، وتوقع المخالفات التي يمكن أن يقوم بها، ورصد المركبات المنتهية الصلاحية بشكل آلي عبر منظومة الضبط الذكية ونظام التدقيق على المركبات المزورة، ونظام المخالفات الرقمية، ومشروع الدورية الذكية، وغيرها.

وأكدت شرطة أبوظبي أنها تنفذ خطة استشرافية في تطوير أنظمة السلامة المرورية وتنفيذ خطط استباقية، خلال الأحوال الجوية المتغيرة بخفض السرعات، بما يتوافق مع مستوى الرؤية الأفقية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الضبط والرقابة وتوزيع الدوريات، ورصد المركبات منتهية الترخيص، والرقابة على الشاحنات.

وتعمل الخطة الاستشرافية للمستقبل وأنظمة الذكاء الاصطناعي على تعزيز جهود شرطة أبوظبي في التحسين والتطوير لاتخاذ التدابير الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة، وتحقيق مؤشرات إيجابية جديدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

في السياق ذاته، كشفت مؤشرات شرطة أبوظبي أن عدد المستفيدين من مبادرة «لا تراكم نقاطك» بلغ 696 ألفاً و458 مستفيداً، ونسبة رضا المنتسبين عن برنامج النقاط المرورية بلغت 96%.

وبدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في سبتمبر 2020، تنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، الذي يلزم مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة في 10 حالات بدفع رسوم بين 5000 و50 ألف درهم، لفك حجز المركبة.

وتبلغ قيمة فك الحجز 50 ألف درهم في خمس حالات، هي: صدم دورية شرطة أو التسبب في تلفها، والمشاركة في سباقات على الطرق دون تصريح، وإذا كانت لوحات الأرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وقيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

تراجع المخالفات المرورية

أكدت شرطة أبوظبي أن تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020 أسهم في خفض معدل المخالفات المرورية والحوادث الخطرة، إذ تراجعت المخالفات المرورية بنسبة 68%، والحوادث الجسيمة 10%، والحوادث البسيطة 27% خلال ستة أشهر، بعد تطبيق قانون حجز المركبات في الإمارة العام الماضي.

ولفتت إلى أن أكثر التجاوزات والمخالفات المرورية الخطرة المؤدية للحوادث الجسيمة في إمارة أبوظبي، هي الانحراف المفاجئ، وكسر الإشارة الحمراء.

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