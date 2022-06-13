3 أسباب وراء رسوب المتدربين على القيادة في دبي

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن هناك أخطاء عديدة يرتكبها المتدرب خلال فحص الطريق النهائي المطلوب اجتيازه للحصول على رخصة القيادة، داعية المتدربين إلى الأخذ بالاعتبار عوامل تسهم في اجتياز الفحص النهائي بنجاح أهمها الحفاظ على مستوى معقول من الثقة وعدم المبالغة في إظهارها، لأنها قد تؤدي إلى الوقوع في أخطاء.

وقال مدير إدارة ترخيص السائقين في الهيئة أحمد محبوب لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك ثلاث ممارسات خاطئة يتكرر ارتكابها من قبل المتدربين خلال العامين الماضيين، هي عدم التحقق من وضع القيادة التي تتطلب مجموعة من الإجراءات من بينها وضع حزام الأمان حتى للركاب في المقعد الخلفي، بالإضافة إلى ضعف التركيز نتيجة عدم الحصول على مقدار كافٍ من الراحة قبل الامتحان وتشتيت الحالة الذهنية، وثالثاً عدم التحقق من البقع العمياء، لأن إغفالها يؤدي إلى ارتكاب أخطاء عند المنعطفات وتغيير المسارات.

ونصح محبوب المتقدمين للفحوص العملية لقيادة المركبات بالانتباه لمجموعة من الأخطاء والتمسك بعدد من الممارسات الصحيحة، مثل التأكد من الحصول على قدر كافٍ من الراحة قبل يوم الاختبار لضمان التركيز الكامل على الطريق، والتحقق من وضع القيادة من خلال التأكد من غلق الأبواب قبل الانطلاق، وضبط المقعد، والمرايا، وربط حزام الأمان قبل التحرك، مع توجيه ركاب المقعد الخلفي بربط أحزمة الأمان الخاصة بهم أيضاً، مشدداً على وجوب المحافظة على السرعة المناسبة الملائمة للطريق، إذ قد تشكل قيادة السيارة بسرعة بطيئة خطراً على السائقين الآخرين.

وكانت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة أشارت إلى أن نسب النجاح في الفحص العملي النهائي المطلوب للحصول على رخصة قيادة، بلغت 36% في عام 2019، وارتفعت بنسبة ملحوظة في عام 2020 فوصلت إلى 41%، لتعود بالارتفاع الطفيف أيضاً عام 2021 لتصل الى 42%.

يذكر أن الهيئة بدأت خلال السنوات الأخيرة باستخدام مركبة بمميزات حديثة لفحص السائقين عبر نظام المسار الذكي، الذي يستند إلى استخدام تقنية الاتصال المعلوماتية في المركبات من خلال أجهزة استشعار ذكية ونظم مواقع جغرافية للتمكن من متابعة فحص الطريق النهائي. ويضم النظام مجموعة من التطبيقات التكنولوجية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، ومنصة إنترنت الأشياء، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ونظم المواقع الجغرافية، وتقنية التعرف إلى الوجه، والتصوير ثلاثي الأبعاد.

• قيادة السيارة بسرعة بطيئة على الطريق خطر على السائقين الآخرين.

6 إرشادات تساعد على النجاح في فحص القيادة

نصح مدير إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحمد محبوب، بأهم ستة إرشادات تساعد المفحوصين على اجتياز امتحان القيادة العملي، تضمنت ما يلي:

■ الحفاظ على المستوى المعقول من الثقة وعدم المبالغة في إظهارها.

■ التأكد من الحصول على القدر الكافي من الراحة قبل يوم اختبار القيادة.

■ التحقق من وضع القيادة من خلال التحقق من الأبواب وضبط المقعد، ومرايا المركبة وغيرها.

■ المحافظة على السرعة الملائمة للطريق.

■ عدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ أو بطريقة متراخية، والتأكد من النظر في مرآة الرؤية الخلفية قبل التوقف.

■ التحقق خلال القيادة في المنعطفات وتغيير الحارات من البقع العمياء أثناء الدخول لأي طريق.



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