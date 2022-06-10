10 مشروعات لتطوير شبكة صرف مياه الأمطار في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أفاد مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، بأن مؤسسة الأشغال التابعة للدائرة نفذت 10 مشروعات لتطوير شبكة صرف مياه الأمطار، لافتاً إلى أن الدائرة تنفذ حالياً مشروع تصريف مياه الأمطار في منطقة خزام التي تشهد تراكم مياه الأمطار سنوياً وتشهد حركة مرورية عالية، إذ يهدف المشروع لتصريف مياه الأمطار بتلقائية والحفاظ على سلامة الطريق وجودته.

وأضاف أن مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، للارتقاء بالخدمات ورصد النقاط الساخنة ومناطق تجمع مياه الأمطار بدلاً من إرسال التناكر لسحبها.

وأشار إلى أن مؤسسة الأشغال باشرت تنفيذ مشروع شبكة صرف مياه الأمطار قبل ثلاث سنوات بداية من مناطق المعيريض وجلفار والآن في منطقة خزام التي تعتبر النقطة الساخنة رقم 10 التي تشهد تجمع مياه الأمطار.

وأضاف أن مؤسسة الأشغال باشرت أول من أمس تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في شارع خزام بداية من دوار القرم إلى شارع القصر في الاتجاهين على أن يتم إنجاز المشروع خلال 60 يوماً.

وأضاف أن الدائرة ترصد مقترحات وشكاوى المتعاملين عبر منصات الدائرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضها إيجابية وتتعلق بصيانة الطرق وشبكة مياه الأمطار، وعن أهمية الاستفادة من مياه الأمطار بدلاً من صرفها في البحر من خلال عمل مخزون للمياه، حيث توجد دراسات بشأن ذلك في بعض الإمارات، وأن الدائرة اطلعت عليها وقامت بدراستها.

وأوضح أن هذا المقترح مفيد في بعض المناطق المرتفعة والتي تكون فيها المياه الجوفية منخفضة جداً الأمر الذي يمكننا من حقنها بمياه الأمطار.

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