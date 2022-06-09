المصدر: الإمارات اليوم

تذاكر

اشتكى مسافرون عبر شركات طيران مختلفة، ما وصفوه بالزيادات غير المسبوقة في أسعار تذاكر السفر، مطالبين بوضع سقوف سعرية للتذاكر، لاسيما أنها تتزامن مع موسم الإجازات الصيفية، ما يشكل عبئاً على ميزانيات أسرهم.

عزّاب

لاحظ سكان بمنطقة البستان في عجمان، تزايد أعداد العزاب القاطنين وسط مساكن العائلات، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل، لإلزام ملاك العقارات عدم تأجير العزاب، حفاظاً على خصوصية الأسر.

اقتراح

اقترحت مشتركات في نادي دبي للسيدات، الواقع في منطقة جميرا، زيادة عدد أسرّة البحر (الشيزلونجات) الموزعة أمام الشاطئ، إذ إنها لا تكفي لكل الزائرات.

تحذير

حذّرت الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء مشتركيها، عبر رسائل نصية، من عدم النقر على روابط أو ملفات غير معروفة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي فرد، وذلك للحفاظ على معلوماتهم آمنة ومحمية.

مدرسة

طلبت إدارة مدرسة خاصة من أولياء أمور الطلبة عدم إرسال أي أجهزة إلكترونية مع الطلبة، سواء «آيباد» أو حاسوب أو هاتف محمول، وذلك أثناء فترة زيارة لجنة الاعتماد المدرسي للمدرسة.

كمامات

لاحظ قرّاء عدم التزام كثيرين ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بما في ذلك مراكز التسوق والصالات والمكاتب، علماً أن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا شمل الأماكن المفتوحة فقط، وبشكل اختياري.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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