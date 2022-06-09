«لجنة تطوير حتا» تستمع لمقترحات الأهالي حول المبادرات التنموية بالمنطقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، ورشة عمل بحضور مجموعة من أهالي منطقة حتا، لعرض المبادرات التنموية الجاري تنفيذها في حتا، وأخذ آراء ومقترحات أهالي المنطقة، وقدم خلالها الفريق التنفيذي لتطوير منطقة حتا ونواب الفرق الفرعية، عرضاً لقائمة المشروعات وخارطة طريق للمنطقة، كما تخللت اللقاء جلسة نقاشية، استمع خلالها أعضاء الفرق إلى مقترحات وملاحظات أهالي حتا، حول المبادرات والمشروعات القائمة، الهادفة إلى تطوير المنطقة.

وتشرف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، على تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تعنى بتطوير منطقة حتا، ودبي بشكل عام، إلى جانب إشراك أهالي المنطقة في مسيرة التنمية، وخلق فرص العمل الواعدة في حتا، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة، التي تسعى إلى إسعاد المواطن، ودعم جيل الشباب، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية في ازدهار حتا، وتعزيز قدراتها الاجتماعية والاقتصادية.

وقال رئيس الفريق التنفيذي لتطوير منطقة حتا عضو اللجنة، ناصر حمد بوشهاب: «سعدنا باستقبال مجموعة متنوعة من أهالي منطقة حتا من مختلف الفئات العمرية، بهدف الاستماع إلى الآراء، والحصول على أكبر قدر ممكن من الملاحظات والمطالب التي تخدم مساعي اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، لتحقيق توجهات القيادة في تنمية المنطقة وخدمة أهاليها».

وأضاف: «شهد اللقاء تفاعلاً واضحاً من أهالي منطقة حتا، خلال استعراض المبادرات التطويرية التي تشرف عليها اللجنة العليا للتخطيط الحضري، واستمع فريق العمل إلى الملاحظات التي قدمها أهالي المنطقة، والتي تركزت في مجملها على تطوير البنية التحتية للطرق، وتعزيز ريادة الأعمال، والتركيز على الثروة الزراعية».

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