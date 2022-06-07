انطلاق التصفيات التمهيدية لمسابقة «راشد بن محمد لأجمل ترتيل»

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن انطلاقة التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الخامسة عشرة 1443 هـ /2022 التي ستبدأ اليوم الأربعاء اعتبارا من الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر الجائزة بمنطقة الممزر.

وذكر مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم محمد بوملحه بأن هذه الدورة شهدت مشاركة غير مسبوقة منذ تأسيس المسابقة قبل 15 عاما إذ وصل عدد الذين ترشحوا للمشاركة في المسابقة في جميع الفئات ما يقارب الألف مرشح منهم توزعوا للتنافس على الترشح لفئات المسابقة الخمس وهي فئة البراعم وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاثة عشرة سنة و فئة الفتيان وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين وفئة الشباب وهم الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين وفئة أئمة المساجد والوعاظ والخطباء ومقيمي الشعائر في دولة الإمارات العربية المتحدة و فئة الآذان.

وأضاف بوملحه بأن اللجنة المنظمة قد قررت بدء المسابقة النهائية لجميع الفئات يوم الثامن عشر من الشهر الجاري بحيث يتم تخصيص يوم لكل فئة بينما سيقام الحفل الختامي بمقر الجائزة بتاريخ 25 يونيو الجاري بمشيئة الله تعالى.

واضاف بأنه جرى تشكيل أربع لجان تحكيم مختصة من عدد من أصحاب الفضيلة للإشراف على هذه التصفيات ضمت في عضويتها كل من فضيلة الشيخ عبدالله محمد السبعاوي وفضيلة الشيخ أحمد محمد طه الكمار وفضيلة الشيخ بهاءالدين عبدالفتاح عبدالفتاح نافع وفضيلة الشيخ عبدالحميد عبدالحسيب العدل وفضيلة الشيخ طاهر سعيد الأسيوطي وفضيلة الشيخ محمود بدير إبراهيم الغندور وفضيلة الشيخ سيد عمار عبدالفتاح وفضيلة الشيخ حسام الدين مغازي موسى حنطور.

وأعرب عن شكره وتقديره للدعم الكبير واللامحدود والرعاية الكريمة والاهتمام الذي تحظى بها هذه المسابقة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم.

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