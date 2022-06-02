%81 ارتفاع رخص قيادة الدراجات النارية في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

أكد الكتاب الإحصائي السنوي الصادر من مركز الفجيرة للإحصاء، ارتفاع رخص قيادة الدراجات النارية الجديد في الفجيرة بنسبة 81% خلال العامين الماضيين، مقارنة بالسنوات الفائتة، وبلغ عدد الذين حصلوا على رخص قيادة دراجات نارية 1663 شخصاً خلال العام الماضي.

وكانت الإحصاءات الصادرة من وزارة الداخلية بالكتاب الإحصائي، بيّنت أن عدد رخص قيادة الدراجات النارية في الفجيرة بلغ 119 خلال عام 2019، وفي العام التالي بلغت 713 رخصة جديدة، بينما بلغت 1663 رخصة جديدة خلال العام الماضي.

وذكرت الإحصائية أنه لم يتم تقديم طلبات لرخص دراجات نارية جديدة من قبل المواطنين، إنما تم تجديد 241 رخصة، ليبلغ إجمالي عدد سائقي الدراجات النارية في الفجيرة 2735.

وأفادت شرطة الفجيرة، متمثلة في إدارة المرور والدوريات، بأنها تعمل على عزيز مفاهيم السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى نشر الوعي والثقافة المرورية للاستخدام الآمن، بهدف الحد من الحوادث والإصابات والوفيات، كما تهدف إلى إبراز الآثار السلبية للدراجات، لأنها تشكل خطراً كبيراً على قائديها وغيرهم من مستخدمي الطريق.

وعملت إدارة المرور على توعية سائقي «الدلفيري» بقانون السير والمرور والمخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها، من خلال اجتماعات خصصها للالتقاء بهم والشركات الخاصة بتوصيل الطلبات، وذلك في سبيل نشر التوعية بالقيادة الآمنة للدراجات النارية.

وضبطت شرطة الفجيرة 770 دراجة نارية مخالفة خلال العام الماضي، لعدم التزام قائديها بقوانين السير والمرور، ما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

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