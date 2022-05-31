"النقل المتكامل" يحّذر من قيادة 3 أنواع لـ"الدرّاجات الكهربائية" في شوارع أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

حذر مركز التقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، من استخدام وقيادة ثلاثة أنواع من الدرّاجات الكهربائية ذات المقاعد، أولها الدرّاجة الهوائية المزوّدة بموتور كهربائي، والثانية "السكوتر" المزوّد بمقعد، والأخير، الدرّاجة الكهربائية الشبيهة بـ"الموتوسيكل"، مؤكداً أن هذه الأنواع محظورة الاستخدام في شوارع أبوظبي، وفقاً للائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية.



وذكر المركز، في منشور إرشادي، بثّه على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن هناك نوعين من الدرّاجات مصرّح باستخدامهما في شوارع وطرق الإمارة المخصصة لذلك، الأول "الدرّاجة الهوائية والكهربائية الطبيعية"، والثاني "الدرّاجة المدفوعة بالقدم (العادية أو الكهربائية) غير المزوّدة بمقعد، منوهاً إلى أنه يقتصر ركوب الدراجة الهوائية والكهربائية أو "السكوتر"، وفق اللائحة التنظيمية، على راكب واحد فقط، فيما يجب استخدام الطرق المحددة والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة ولبس الخوذة الواقية.

وشدد المركز على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة التي يتم توفيرها من قبل الجهة المشغلة، وقيادة الدراجات الهوائية والكهربائية في المسارات المخصصة لها متى وجدت، لافتاً إلى أنه في حال عدم وجودها، يجب استخدام تلك الدراجات في الطرق الفرعية فقط التي لا تزيد السرعة فيها على 20 كيلومتراً في الساعة وفي الجانب الأيمن من الطريق، أو الطرق والأرصفة المصرح باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية عليها.

وذكر أنه يجب استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية بطريقة آمنة في جميع الأوقات مع توخي الحذر وتجنب القيام بأي أفعال قد تسبب خطورة على حياة وسلامة مستخدميها والآخرين. بالإضافة إلى ذلك، تشمل اشتراطات استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية، ارتداء خوذة واقية أثناء الاستخدام وارتداء سترة أو ملابس عاكسة للضوء ليلاً، وإيقاف الدراجات الهوائية والكهربائية في الأماكن المخصصة لها «إن وجدت» وعدم تركها بصورة تعيق حركة المركبات أو المشاة، وعدم تثبيتها على أعمدة الشواخص المرورية وأعمدة الإنارة.

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