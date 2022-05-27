شرطة أبوظبي تُحدد 5 خطوات لسلامة السائقين عند إشارة "قف"

المصدر: أبوظبي -الإمارات اليوم

حددت شرطة أبوظبي خمس خطوات أساسية للسائقين تعزز سلامتهم وسلامة الآخرين عند الالتزام بالتوقف عند إشارة قف في فيديو بثته على منصاتها للتواصل الاجتماعي ضمن جهودها في التوعية المرورية الرقمية.

وذكرت أن الخطوات هي اولاً : توقف بشكل كامل عند إشارة قف في أي زاوية او تقاطع طرق ،او عند الخط الأبيض المتصل الدال على التوقف.

وثانياً : لا تستمر في قيادة المركبة الا بعد التأكد من خلو الطريق.

وثالثاً : اعط أولوية المرور للمركبات القادمة من الاتجاه الآخر.

ورابعاً : في حال وجود مركبة متوقفة قبلك عليك التوقف خلفها ثم التوقف مجدداً عند إشارة قف بعدها التحرك.

وخامساً : تأكد من إعطاء أولوية عبور الطريق للمشاة دائما قبل انطلاقك.

و اكدت ان عدم التوقف الكلي عند خط قف قد يتسبب في وقوع حوادث تصادم خطيرة بسبب عدم قيام السائقين باستخدام التقاطعات وملتقيات الطرق بشكل صحيح.

وحثت السائقين على ضرورة إعطاء الأولوية للمركبات التي تسير على الطرق الرئيسية وعلى المركبات القادمة من طرق غير رئيسية أو فرعية التوقف لإفساح المجال لتلك المركبات بالعبور.

وأشارت إلى أنها لن تتهاون في تطبيق القانون للسائقين غير الملتزمين بالتوقف الكلي عند خط قف وذلك من اجل سلامتهم حيث تبلغ غرامة عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور 500 درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news