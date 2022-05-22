كهرباء الشارقة: تركيب 980 قطعة ترشيد توفر 79% من الاستهلاك خلال الربع الأول من العام الجاري

المصدر: مينا غالي - الشارقة

كثفت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر، حيث نظمت 33 فاعلية ونشاطاً تضمنت محاضرات توعوية ومسابقات استفاد منها 3594 من مختلف فئات وشرائح المجتمع، كما أنجزت تركيب 980 قطعة لترشيد المياه في عدد من المساجد والحدائق وفرت حوالي 79% من الاستهلاك، بالإضافة إلى مراقبة فواتير استهلاك المياه في عدد 658 مسجد و134 مدرسة و62 حديقة.

وأوضحت مديرة إدارة الترشيد، المهندسة غادة جمعة سالم، أن الهيئة ركزت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على التوعية بترشيد استهلاك المياه ونظمت عدد من الفعاليات بهدف الوصول لأكبر شريحة من المجتمع حيث استفاد من هذه الفعاليات أكثر من 3594 منهم 2026 من طلاب المدارس و1286 من الأسر و225 موظفاً و46 عاملاً و11 ربة منزل.

وأشارت إلى أن جهود الإدارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أسفرت عن تركيب عدد 980 قطعة ترشيد في المساجد والحدائق، وفرت 79% من الاستهلاك، حيث كانت معدلات الاستهلاك قبل التركيب 14427 جالوناً، وأصبحت بعد التركيب 2967 بمقدار توفير بلغ 11460 جالون يومياً ما يقدر بحوالي 4182900 جالون في العام.

وأضافت أن إدارة الترشيد تعمل على مراقبة كميات وفواتير استهلاك المياه في المساجد والمدارس الحكومية والحدائق، كما تراقب السلوكيات الخاطئة في المناطق السكنية و التجارية و المنشآت الحكومية و الخاصة للحد من هدر المياه والحفاظ عليها والاستمرار في توعية أفراد المجتمع بالقضايا البيئية والاستدامة وأهمية ترشيد استخدام المياه.

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