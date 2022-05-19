شرطة أبوظبي: "الإطارات الرديئة" خطر يهدد سلامة مستخدمي الطريق.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في إنفجار الاطار ووقوع الحوادث المرورية الجسیمة خاصة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.

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