شرطة أبوظبي: "الإطارات الرديئة" خطر يهدد سلامة مستخدمي الطريق.. فيديو
دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في إنفجار الاطار ووقوع الحوادث المرورية الجسیمة خاصة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.
#شرطة_أبوظبي: الإطارات الرديئة خطر يهدد سلامة مستخدمي الطريق #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/7ZURNMmR43— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 19, 2022
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