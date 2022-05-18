منتخبنا للألعاب الإلكترونية يستعد للخليجية بمعسكرين في دبي والكويت

المصدر: وام

يواصل منتخبنا الوطني للألعاب الإلكترونية استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت من خلال إقامة معسكرين أحدهما في دبي والثاني في الكويت، حيث تنطلق منافسات الألعاب الإليكترونية في 23 مايو الجاري.

وأوضح سعيد الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضيات الالكترونية أن مشاركة منتخب الإمارات ستكون من خلال 7 لاعبين يمثلون فريقين، الأول للعبة الأساطير، بواقع 5 لاعبين، هم بطي المنصوري، وخليفة الظاهري، وعيسى الظاهري، ومحمد المطروشي، وفارس المزروعي، أما الفريق الثاني للعبة كرة القدم فيشارك بلاعبين اثنين هما أحمد السويدي، وسالم الحمادي، لافتا إلى أن كل فريق لديه مدربه والإداري الخاص به.

وتنطلق منافسات كرة القدم في 23 مايو الجاري، بينما تنطلق منافسات لعبة الأساطير يوم 24 من الشهر نفسه، حيث ستكون المشاركة هي الأولى من نوعها للإمارات في بطولة خارجية عقب تأسيس اتحاد الإمارات للرياضات الالكترونية.

وفيما يتعلق بجدول مباريات منتخبنا الوطني أوضح الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضيات الإلكترونية، أن هناك اجتماعا للجنة الفنية للعبة سيعقد يوم 21 مايو الجاري لتحديد آلية المشاركة لجميع المنتخبات المشاركة وهي الإمارات والسعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين

وبالنسبة لتفاصيل معسكري دبي والكويت أوضح أن معسكر دبي مخصص لفريق لعبة الأساطير حيث يبدأ المعسكر يوم غد 19 مايو، ويستمر حتى يوم 22 من الشهر نفسه على أن يعقبه السفر استعدادا، للمشاركة، أما فريق كرة القدم فيغادر إلى الكويت يوم غد الخميس، لإقامة معسكر لمدة يومين أيضا هناك قبل انطلاقة المنافسات من أجل التعرف على النظام الالكتروني للبطولة.

وأشار الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية إلى أن هناك أيضا ممثلين للإمارات في البطولة وهما سعيد الكتبي، ومحمد الكربي، من خلال اللجنة الفنية، مؤكدا أن الجميع يسعى لرفع علم الدولة في الدورة الخليجية وتجقيق أفضل نتائجه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news