رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي في وفاة الشيخ خليفة

المصدر: أبوظبي ■ وام

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لليوم الثالث، أمس، التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.. من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل سمو ولي عهد المملكة تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، ومواساته في الفقيد الشيخ خليفة، رحمه الله.

ورافق الأمير محمد بن سلمان وفد يضم كلاً من: الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي، نائب أمير منطقة القصيم، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

كما استقبل صاحب السمو رئيس الدولة في العاصمة أبوظبي كمالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، التي نقلت إلى سموه تعازي الرئيس الأميركي جو بايدن، وقدمت تعازيها في وفاة فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. ورافقها وفد ضم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستين، والمبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغير المناخ جون كيري، ورئيس وكالة الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز.

كما قدم التعازي إلى سموه.. الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الشقيقة، وعمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والملك فيليب ملك بلجيكا، والكسندر فونشينش، رئيس جمهورية صربيا، وسيرجية ماناريلا، رئيس إيطاليا، ومحمد باعزوم، رئيس جمهورية النيجر، ونيجيرفات بارزاني، رئيس إقليم كوردستان العراق، وإسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، وسالفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، والدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ، وحليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، والسيدة سيندي كيرو، حاكم عام نيوزيلندا، والدكتور محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأوهورو موقاي كنياتا، رئيس جمهورية كينيا، والدكتور حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، وليسجي شرينيماخر، وزير التجارة والخارجية في جمهورية هولندا، وروبرت بورجي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين، وبيلاوال بوتو رازداري، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وزوقزادة زوقي أمين، وزير الاقتصاد في جمهورية طاجيكستان، ورستم أوميروف، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية صربيا، والفريق أول قمر جاويد، قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية، والسفير كيني فيليكس هاشينسكي دانوبريجا، نائب وزير شؤون أوروبا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية في جمهورية البرازيل، إضافة إلى وفد من أفغانستان.

وأعرب قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء حكوماتها ووفودها عن أصدق تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الشيخ خليفة، رحمه الله، وعموم عائلة آل نهيان الكرام، وإلى شعب الإمارات، في الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويجزيه خير المثوبة جزاء ما قدم لوطنه وشعبه وأمته، ويلهم عائلته وشعب الإمارات الصبر والسلوان في المصاب الجلل، مؤكدين أن الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، كان قائداً حكيماً ومعطاء، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، وستبقى أعماله خالدة على مستوى الوطن وخارجه.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من: سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لأبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ.

كما توجه الملوك وأولياء العهود والرؤساء والقادة والوفود بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتوليه قيادة دولة الإمارات، متمنين له التوفيق في العمل لما فيه الخير لشعبه ووطنه والعالم أجمع، استكمالاً لما حققته الدولة خلال مراحل نوعية مزدهرة في مسيرتها وتاريخها على مختلف المستويات.

من جانبه، أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها المعزون تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم. كما أعرب سموه عن تقديره لتهانيهم بتوليه قيادة الدولة وأمنياتهم الطيبة التي عبروا عنها لسموه، سائلاً المولى تعالى أن ينعم على الجميع بموفور الصحة والسعادة، وتمنياته لشعوبهم الشقيقة والصديقة دوام الخير والازدهار.

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