6 شروط خرقها يعرض سائق السكوتر في دبي للمخالفة أعلنت في تحذيرات جديدة لطرق دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 6 شروط يجب ان يلتزم بها سائق السكوتر الكهربائي وذلك تحت طائلة المسؤولية والتعرض للمخالفة القانونية، وذلك عبر تحذيرات جديدة شددت فيها الهيئة على ضرورة اتباع النظم وقواعد السلامة في قيادة كل أنواع السكوتر.



وتضم الشروط التي أعلنت عنها الهيئة مجموعة من الالتزامات تنص على أن يقوم سائق السكوتر الكهربائي بمراعاة شروط السلامة العامة، وثانيا أن يتجنب القيام بأي فعل خطر، وثالثا أن يرتدي الخوذة الوقائية، ورابعا أن يقوم السائق بالنظر الى الامام دائما وعدم النظر الى الأسفل، وخامسا أن ينطلق ببط وحذر، فضلا عن الشرط السادس الذي يلزم سائق السكوتر بالتقدم لطلب اصدار تصريح الكتروني للسماح له بقيادته.



حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي سائقي السكوتر الكهربائي من قيادته من دون اصدار تصريح عبر المنصة الالكترونية التي أطلقتها الهيئة في تاريخ 28 من الشهر الماضي لتمكين السائقين من التقدم للحصول على التصريح مجانا، تجنبا للمخالفات.



وجددت الهيئة تحذيراتها من عدم الالتزام بإصدار التصريح، ونبهت على ضرورة تأكد سائقي السكوتر الكهربائي من الالتزام بالتعليمات المذكورة عند قيادته ي عبر المسارات المحددة من الهيئة والحصول على تصريح قيادة السكوتر عبر موقعها الإلكتروني http://rta.ae ، حيث يمكن للسائقين التقدم بطلب التصريح والحصول عليه عبر الرابط التالي https://bit.ly/3y3d1kc ويخضع اصدار التصريح للشروط والاحكام التالية:

يجب ألا يقل عمر مستخدم السكوتر الكهربائي عن 16 عاماً.

يجب أن يستوفي المستخدم متطلبات الدورة التدريبية التوعوية للحصول على التصريح والتي يتم تقديمها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

يُستثنى حاملو رُخص القيادة من شرط الحصول على التصريح لقيادة السكوتر الكهربائي بغض النظر عن سلطة الترخيص الصادرة عنها الرخصة، شرط أن يلتزم مستخدم السكوتر الكهربائي بحملها معه أثناء القيادة والإدلاء بها للمعنيين بالضبطية القضائية عند الحاجة.

التزام الشركات المزوِّدة لخدمة تأجير السكوتر الكهربائي بالتأكد من حصول المستخدم على رخصة قيادة أو تصريح قيادة السكوتر الكهربائي قبل السماح له بقيادته.

اجتياز الدورة التدريبية المقرّرة من مؤسسة الترخيص في الهيئة إلكترونياً

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