"سلطة مدينة دبي الطبية" و"مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع" توقعان اتفاقية لتحفيز رواد الأعمال الإماراتيين

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بتهيئة كافة المقومات المحفزة للكوادر الوطنية على الانخراط في مجال ريادة الأعمال وتيسير فرص نجاحهم، والتزاماً بدعم دبي لرواد الأعمال وتشجيع المشاريع الإماراتية الناشئة، وقّعت سلطة مدينة دبي الطبية مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتوفير حزمة حوافز تدعم روّاد الأعمال الإماراتيين المُسجَّلين لدى المؤسسة في تأسيس أعمالهم ضمن مدينة دبي الطبية.

وتتضمن الحوافز المقدمة من "دبي الطبية" حسوماتٍ بنسبة 20% على رسوم إيجار وحدات الأعمال خلال أول خمس سنوات من عقد الإيجار، سواءً من وحدات الأعمال الطبية مثل العيادات والمرافق الصحية، أو وحدات الأعمال التجارية غير الطبية. كما وتخصص المدينة الطبية بموجب مذكرة التفاهم نسبة 10% من مشترياتها من الشركات الناشئة المسجلة لدى المؤسسة ما يدعم نمو هذه المشاريع الوطنية ويعزز فرص نجاحها، وبالإضافة إلى ذلك، ستقدّم مدينة دبي الطبية مواقع محددة في منطقتها الحرة لاستضافة مشاريع عربات الطعام المتنقلة.

وتمثّل هذه الاتفاقية خطوةً جديدة في إطار التزام مدينة دبي الطبية بتوفير بيئة أعمال داعمة لنجاح الاستثمارات، كما وتنسجم مع أهداف المدينة بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من خلال دعم مختلف الشركات المحلية الناشئة.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "توفر منطقتنا الحرة كامل الدعم لتمكين نجاح الأعمال، ونركز جهودنا خاصةً تجاه الكفاءات من أبناء الإمارات، لدعم أعمالهم وتمكينهم من تحقيق كامل إمكانياتهم في القطاع الصحي. لهذا، جاء إبرام هذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتضن عبر منصتها عدداً كبيراً من روّاد الأعمال الإماراتيين الذين نفخر بإسهامنا في دعمهم لإطلاق مشاريعهم في المنطقة الحرة".

من جانبه قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "توفر دبي بيئة نموذجية للشركات الناشئة محفزة على التنافس، الذي يمثل أحد مقومات النجاح، كما تتيح العديد من الفرص للمشاريع المبتكرة في القطاعات الجديدة والناشئة. ويتمتع قطاع الرعاية الصحية بفرص نمو واعدة، وموقع مثالي لجذب رواد الأعمال المبدعين والطامحين في الإمارة كونه من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية في إمارة دبي وكذلك على مستوى العالم. ويسعدنا في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التعاون المشترك مع سلطة مدينة دبي الطبية في تعزيز المشاريع الإماراتية في مجال الرعاية الصحية والخدمات المساندة ".

وعلاوةً على الحسومات الخاصة على رسوم الإيجار، سيستفيد روّاد الأعمال الإماراتيون الذين يطلقون أعمالهم في مدينة دبي الطبية من قنوات التسويق وخدمة العملاء لدى المدينة، بما في ذلك الاستشارات والمعلومات التي تسهم في توجيه مشاريع أعمالهم وتعزيز آفاق نجاحها.

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