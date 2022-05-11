أبوظبي تستضيف مؤتمر «تأهيل متعاطي المؤثرات العقلية» غداً

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق غداً أعمال مؤتمر الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وينظم المؤتمر المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، تحت شعار «توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة تحدي الإدمان» وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ويستمر حتى الإثنين المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المركز الوطني للتأهيل، أمس، أكد خلاله مدير عام المركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد عبدالله الغافري، أن المؤتمر يسعى إلى بناء شبكة عالمية من الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات والمنظمات الدولية والمتخصصين والاتفاق على آليات للتعاون ولتعزيز هذه الشراكات ويشكل فرصة لتبادل المعرفة حول المستجدات العلمية والبحثية في مجال الإدمان وكذلك العلاجات والتدخلات الوقائية الحديثة التي تم إثبات فاعليتها، وأفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا الجانب.

وقال إن المؤتمر يعد أول حدث عالمي بهذا الحجم في مجال علوم وبرامج اضطرابات الإدمان، يتم تنظيمه بشكل حضوري منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، وأن تكون وجهة العالم العلمية بعد السيطرة على جائحة كورونا هي مدينة أبوظبي، ما يدل على ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات وإمارة أبوظبي واعترافهم بنجاحها المبهر في السيطرة على الجائحة، وكذلك يؤكد ريادة المركز الوطني للتأهيل إقليمياً وعالمياً بوصفه مؤسسة وطنية احترافية ذات شراكات واعتمادات عالمية متخصصة في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 1000 متخصص وباحث في مجالات علوم اضطرابات الإدمان وبرامجه الوقائية والعلاجية والتأهيلية من كل أنحاء العالم، ويتضمن المؤتمر 80 ندوة علمية مخصصة للأبحاث والدراسات الحديثة، ويصاحب ذلك 25 ورشة عمل و15 برنامج تدريبي عالمي في كل التخصصات ذات الصلة، بالإضافة إلى أعمال المؤتمر في الواقع الافتراضي والتي تستمر لمدة سبعة أيام، على مدار الساعة مراعاة للمشاركين من نطاقات زمنية مختلفة بمجمل 150 ساعة من البث ما يجعله من أطول المؤتمرات في مجال التصدي للإدمان في الواقع الإفتراضي.

ومن الناحية العلمية يشارك المركز الوطني للتأهيل في أعمال المؤتمر بسبع ندوات لتقديم الأبحاث والعروض العلمية التي دشنها المركز أخيراً.

دورة تدريبية تخصصية

يشارك المركز الوطني للتأهيل في عرض علمي عن مسيرته منذ النشأة في عام 2002 حتى الآن ويطرح المركز دورة تدريبية تخصصية باللغة العربية وهي «المنهج الإرشادي الشامل للعلاج» كما يشارك في اجتماع الفروع الوطنية للجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية ويقدم المركز برنامجه الفريد من نوعه الذي يتناول الجوانب الطبية للأدوية والسموم.

تصاحب أعمال هذا المؤتمر مجموعة من الفعاليات مثل إعلان وتكريم الفائزين بجائزة الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية والتي تعد من الجوائز المرموقة في مجال خفض الطلب على المؤثرات العقلية.

• 80 ندوة علمية و25 ورشة عمل و15 برنامجاً تدريبياً عالمياً و150 ساعة بث افتراضي.

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