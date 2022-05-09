"ديوا": إنجاز 98.83% من مشروع تمديد خطوط نقل مياه رئيسية بعدد من مناطق دبي

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي " ديوا" الانتهاء من انجاز 98.83 في المائة من مشروع تمديد خطوط نقل مياه رئيسية بأطوال إجمالية تصل إلى نحو 36 كيلومتراً في عدة مناطق في دبي بتكلفة تصل إلى 266 مليون درهم.

يتضمن المشروع إجراء تحسينات على شبكة المياه بما في ذلك تركيب وتشغيل خطوط أنابيب على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات وتمديد أنابيب من محطة ضخ المياه في مجمع حصيان إلى مجمع دبي للاستثمار ومطار آل مكتوم الدولي ومن محطة تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في مجمع جبل علي لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه إلى شارع الشيخ زايد وتم الانتهاء من تنفيذ هذه المراحل بنسبة 100 في المائة.

ويتضمن المشروع أيضا تمديد أنابيب مياه من خزان النخلي إلى دوار العوير على امتداد شارع دبي – حتا وبلغت نسبة التنفيذ 95 في المائة وتمديدات في منطقة محيصنة وبلغت نسبة التنفيذ 98% ومن آبار مرغم إلى شارع دبي العين وبلغت نسبة التنفيذ 100 في المائة .. ومن المتوقع الانتهاء من جميع مراحل المشروع خلال شهر يوليو 2022.

وتشمل مواقع المشروع امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد و شارع الإمارات و بلغت نسبة التنفيذ 100 في المائة ومن محطة ضخ المياه في مجمع حصيان إلى مجمع دبي للاستثمار ومطار آل مكتوم الدولي وبلغت نسبة التنفيذ 100 في المائة ومن خزان النخلي إلى دوار العوير على امتداد شارع دبي – حتا وبلغت نسبة التنفيذ 95 في المائة وتمديدات في منطقة محيصنة وبلغت نسبة التنفيذ 98 في المائة ومن آبار مرغم إلى شارع دبي العين وبلغت نسبة التنفيذ 100 في المائة ومن خزان مشرف إلى طريق المدينة الأكاديمية وبلغت نسبة التنفيذ 67.17 في المائة .. ومن المتوقع الانتهاء من جميع مراحل المشروع خلال شهر يوليو 2022.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير "في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة نعمل على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه لمواكبة الطلب المتزايد في دبي وضمان توفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة حيث تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من المياه المحلاة إلى 490 مليون جالون يومياً.. ونحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشاريعنا واعتماد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية.

وأضاف : " حققنا إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي إضافة إلى زيادة المخزون الاحتياطي من المياه ونهدف إلى زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل إلى 1002 مليون جالون مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 815 مليون جالون لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة في دبي" .. موضحا أن جهود الهيئة أسهمت في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42 في المائة في عام 1988 إلى 5.3 في المائة حالياً وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم حيث تصل هذه النسبة إلى 15% في أمريكا الشمالية.

من جانبه أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي المهندس عبدالله عبيدالله إلى أن المشروع يتضمن قسمين الأول بأطوال إجمالية تبلغ 12.482 كيلومتر وتم الانتهاء منه بنسبة 100 في المائة والثاني بأطوال إجمالية تبلغ 24.03 كيلومتر وبلغت نسبة التنفيذ 97.67 في المائة ويشمل المشروع توريد وتركيب وفحص وتشغيل أنابيب نقل المياه من الزجاج المقوى "GRE" بأقطار مختلفة إضافة إلى غرف مسبقة التجهيز من الزجاج المقوى.

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