مخالفة سائقي السكوتر بدون تصريح

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي سائقي السكوتر الكهربائي من قيادته من دون اصدار تصريح عبر المنصة الالكترونية التي أطلقتها الهيئة منذ أيام لتقديم الحصول على التصريح مجانا، وذلك لتجنب المخالفات.

ونبهت الهيئة على ضرورة تأكد سائقي السكوتر الكهربائي من الالتزام بالتعليمات المذكورة عند قيادته ي عبر المسارات المحددة من الهيئة والحصول على تصريح قيادة السكوتر عبر موقعها الإلكتروني http://rta.ae.

ويمكن للسائقين التقدم بطلب التصريح والحصول عليه مجانا عبر الرابط التالي https://bit.ly/3y3d1kc

ويخضع اصدار التصريح للشروط والاحكام التالية:

• يجب ألا يقل عمر مستخدم السكوتر الكهربائي عن 16 عاماً.

• يجب أن يستوفي المستخدم متطلبات الدورة التدريبية التوعوية للحصول على التصريح والتي يتم تقديمها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

• يُستثنى حاملو رُخص القيادة من شرط الحصول على التصريح لقيادة السكوتر الكهربائي بغض النظر عن سلطة الترخيص الصادرة عنها الرخصة، شرط أن يلتزم مستخدم السكوتر الكهربائي بحملها معه أثناء القيادة والإدلاء بها للمعنيين بالضبطية القضائية عند الحاجة.

• التزام الشركات المزوِّدة لخدمة تأجير السكوتر الكهربائي بالتأكد من حصول المستخدم على رخصة قيادة أو تصريح قيادة السكوتر الكهربائي قبل السماح له بقيادته.

• اجتياز الدورة التدريبية المقرّرة من مؤسسة الترخيص في الهيئة إلكترونياً.

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