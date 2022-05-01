محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبارك لرئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يديم على بلادنا الخير والازدهار والمحبة، وينشر الاستقرار والسلام والوفاق في ربوع البلاد العربية والإسلامية والعالم أجمع".

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