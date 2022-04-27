تسهيلات في تأشيرة السياحة لقضاء عيد الفطر في الإمارات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

ذكرت حكومة الإمارات الرقمية، أن الراغبين في الحصول على تأشيرة سياحة لقضاء عطلة عيد الفطر في الإمارات، يمكنهم طلبها من خلال قنوات عدة، ومنها شركات الطيران في دولة الإمارات، ووكلاء السفر المرخصين والفنادق.

ونبهت إلى أن شركات الطيران تفرض بعض الشروط العامة أو الخاصة قبل قيامها بإجراءات إصدار تأشيرة سياحة نيابة عن المسافر، ومن أهمها السفر مع شركة الطيران المعنية، ويمكن الرجوع إلى شركات الطيران المحلية للتحقق من الشروط والأحكام المتضمنة في

وتتوفر خدمات التأشيرة من خلال شركات الطيران الوطنية، وهي الاتحاد للطيران - الاتحاد للطيران، طيران الإمارات، فلاي دبي، العربية للطيران.

وذكرت حكومة الإمارات أنه يمكن طلب تأشيرة سياحة من خلال وكالات السفر والفنادق، ويمكن إتمام إجراءات الحصول على تأشيرة سياحية عن طريق وكلاء السفر المرخصين، والفنادق في دولة الإمارات بشرط شراء التذاكر من خلال مكاتبهم، والالتزام بالحجز الفندقي.

وأشارت إلى أنه يمكن الاتصال بوكالات السفر في بلدك للاستفادة من العروض السياحية لدولة الإمارات بالتعاون مع المرشدين السياحيين المحليين.

وأكدت حكومة الإمارات، أهمية التأكد من موثوقية وكلاء السفر الذين تنوي التعامل معهم، وعدم دفع أي مبالغ، أو ارسال نسخ من الوثائق الرسمية الخاصة بك لحين التأكد بشكل كامل من أن الوكيل السياحي مرخص ومعتمد، ويمكنك طلب مساعدة سفارات دولة الإمارات العربية المتحدة في بلدك للتحقق.

ولفتت إلى أن سفارات دولة الإمارات أو قنصلياتها في الخارج لا تُصدر تأشيرات سياحة أو زيارة، وعلى السائح الراغب بزيارة دولة الإمارات الرجوع إلى شركات الطيران الإماراتية، أو وكلاء السفر المرخصين، والفنادق في دولة الإمارات العربية والتقدم بطلب إليهم لاستخراج تأشيرة سياحة نيابة عنه من خلال الجهات الرسمية المسؤولة عن إصدار التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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