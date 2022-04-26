"العيد في دبي" .. عروض وأنشطة مميزة وحفلات فنية

المصدر: دبي - وام

تستعد مدينة دبي لاستقبال عيد الفطر المبارك بمجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والأجواء الاحتفالية في مراكز التسوق والوجهات الرائدة بدبي علاوة على الحفلات الفنية والموسيقة الحية وتجارب الطعام وغيرها.

وستتألق دبي خلال أيام عيد الفطر المبارك بالعديد من الديكورات المذهلة وتصاميم الإضاءة المميزة وذلك في مختلف أنحاء المدينة وداخل مراكز التسوق والمطاعم والوجهات الترفيهية.. فيما ستضفي زينة وتصاميم عيد الفطر أجواء احتفالية فريدة في أماكن مثل "مركز دبي التجاري العالمي" و"سيتي ووك" و"حديقة الصفا" و"برواز دبي" و"سيتي سنتر ديرة" والعديد من الأماكن الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات اليوم: "مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك والاستعداد لاستقبال عيد الفطر نستعد لإطلاق احتفالات "العيد في دبي" والتي تعتبر واحدة من أبرز الأحداث ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة وتتضمن العديد من تجارب التسوق وفرص الربح الوفير إلى جانب أنشطة وفعاليات ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة بما يضمن لهم قضاء أوقات ممتعة والاحتفال بأجواء العيد في كافة مناطق دبي".

وأكد أن احتفالات "العيد في دبي" تساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة من قبل سكان دبي الإمارات وزوارها من المنطقة وخارجها للاستمتاع بمجموعة مميزة من الفعاليات والعروض والتجارب التي تضفي أجواء البهجة والفرح خلال عطلة العيد.

وتتضمن فعاليات وأنشطة العيد في مراكز التسوق والوجهات المختلفة عروضا فنية وتراثية والموسيقى الحية التقليدية في مراكز التسوق بما في ذلك "السيف" و"الخوانيج ووك" و"بلوواترز" و"فستيفال بلازا" و"ميركاتو مول" و"نخيل مول" وذلك ما بين الساعة 4 عصراً و10 مساءً.

وسيتواجد "مدهش" و"دانا"- الشخصيتان المحبوبتان من الجميع - للمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية العائلية في كل من "سيتي سنتر ديرة" و"ذي بوينت" و"نخيل مول" و"ميركاتو مول" و"سيركل مول" و"فستيفال بلازا" و"تاون سنتر"و"سيتي سنتر البرشاء" من الساعة 4 مساءً و10 مساءً خلال عطلة العيد.

وسيقدم "ذي بوينت" في أول أيام العيد احتفالات على الماء تتميز بعرض النافورة الراقصة والألعاب النارية المذهلة في الساعة 9 مساءً.. كما يمكن للزوار الاستمتاع بعروض العيد الخاصة في العديد من المطاعم والمقاهي المتواجدة في هذه الوجهة.

ويشارك "ميركاتو مول" بعدد من الفعاليات خلال العيد مثل العروض البهلوانية الحية وعروض الرقص وأنشطة الأطفال وذلك خلال الفترة من 29 أبريل إلى 4 مايو المقبل بالإضافة إلى عرض "أنفق 200 درهم للحصول على فرصة الفوز بعيدية تبلغ درهم 10000" في 5 مايو.

وتستعد وجهة "بلوواترز" العصرية الفريدة لاستقبال زوار العيد بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية ومنها جلسات نقش الحناء وورش عمل للصغار وذلك في كل يوم حتى 7 مايو يالإضافة إلى عروض الألعاب النارية عند الساعة 9 مساء ثاني أيام العيد.

ويستضيف "دبي فستيفال سيتي مول"عددا من الفنانين من بينهم ناصيف زيتون ورحمة رياض في حفل موسيقي في "فستيفال باي" ثاني أيام العيد.. كما تصاحب الموسيقى الحية عرض "تخيل" الذي يستخدم عناصر النار والماء والليزر في إبهار المتفرجين بالإضافة إلى عرض جميل للألعاب النارية في ذات اليوم.

وسيقدم الفنان السعودي عبدالمجيد عبد الله حفلا غنائيا على مسرح "كوكاكولا أرينا" في يوم 5 مايو المقبل حيث سيبدأ العرض الحفل الذي تقدمه "روتانا" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وفي 3 مايو سيقدم النجمان العالميان الدي جي الهولندي أفروجاك والمنتج الغنائي ستيف أوكي حفلا موسيقيا على مسرح "كوكاكولا أرينا" .. فيما ستقدم شريا غوشال فنانة بوليوود أمسية غنائية على مسرح "كوكاكولا أرينا" في يوم 7 مايو .

كما سيشهد "كوكاكولا أرينا" في الثامنة مساء يوم 8 مايو حفل دويتو يجمع النجم البريطاني كونور مينارد ونجم البوب زاك نايت وذلك لأول مرة .

وتتاح للزوار تجربة فريدة خلال العيد داخل أكبر صالة طعام في دولة الإمارات في "تايم آوت ماركت دبي"سوق البحار في الفترة من 2 مايو حتى 4 مايو حيث يمكن للضيوف المشاركة في مجموعة من الأنشطة الممتعة مثل الرسم على الوجه وعمل تصاميم بالبالونات بالإضافة إلى عروض منسقي الأغاني والعروض الحية وتجارب الطهي برعاية أفضل الطهاة والمطاعم في المدينة في إطار مهرجان دبي للمأكولات.

وفي 2 مايو تحيي الفنانة دينا ستارز في "تايم آوت ماركت" حفلة تقدم خلالها أشهر أغانيها من الساعة 1 ظهرًا حتى 4 مساءً تليها بعض الأنشطة المخصصة للأطفال ..بينما يقام حفل الفنان الهولندي DJ Ivo Morello في 3 مايو من الساعة 1 ظهراً حتى 4 عصرا يليه حفل للفنان العالمي Carl & The Reda Mafia مع أعضاء فرقته من الهند واليونان ومصر ونيجيريا لتقديم موسيقى الفانك والروك من الساعة 7 مساءً حتى 10 مساءً.

وينطلق اليوم الأخير من الاحتفالات في "تايم آوت ماركت" 4 مايو مع المغني وكاتب الأغاني الكندي اللبناني داني عريضي حيث يقدم مختارات من أعماله من الساعة 1 ظهرًا حتى 4 مساءً .. كما يقدم DJ Friezidante مقطوعات موسيقى "الهيب هوب" و"الأفروبيتس" و"آر أند بي" من الساعة 8 مساءً إلى 11 مساءً.

وخلال عيد الفطر يقدم "مهرجان دبي للمأكولات" العرض الترويجي الحصري "ريوق العيد" والذي يستمر من 2 حتى 6 مايو في 24 مطعمًا في جميع أنحاء المدينة.

كما سيكون المتسوقون على موعد مع العروض الترويجية المميزة في المراكز والمتاجر وهو ما يتيح لهم فرص الربح الوفير من خلال إجراء سحوبات على جوائز قيمة والمشاركة في السحب الرقمي والحصول على فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم عند التسوق في أي من مراكز التسوق المشاركة في حملة "سحوبات العيد "2022".

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