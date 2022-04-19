مخالفة سائقي السكوتر الكهربائي الذين لا يحملون تصاريح قيادة

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شروط قيادة السكوتر الكهربائي التي من أهمها حظر قيادة السكوتر على الأشخاص الذين لا يحملون تصريح من الهيئة، باستثناء أولئك الذين لديهم رخص قيادة مركبة، وذلك في وقت تم فيه منذ أيام تشغيل السكوتر الكهربائي في مناطق جديدة في امارة دبي.

وأعلنت الهيئة أنها ستطلق رابطاً إلكترونياً في نهاية الشهر الجاري، على موقعها الإلكتروني www.rta.ae، يتيح للراغبين التقديم مجاناً للحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي، على الطرق الآمنة في المناطق التي حددتها الهيئة، وذلك بعد الحصول على دورات تدريبية، واجتياز الاختبار عبر الموقع الإلكترونـي.

وشددت الهيئة على أهمية الحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي عبر المنصة الالكترونية، باعتبارها شرطاً أساسيًّا للسماح بقيادة السكوتر على الطرق الآمنة في المناطق المعلن عنها، موضحة انه يستثنى من الحصول على التصريح، حاملي رخصة قيادة المركبات أو رخصة قيادة عالمية أو رخصة قيادة دراجات نارية.

وينص قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2022، بشأن تنظيم استخدام الدراجات في إمارة دبي على مجموعة من المعايير والمحاذير التي تضبط استخدام السكوتر الكهربائي وتنظم قيادته بما يكفل تحقق السلامة لمستخدمي الطريق من مشاة وسائقين.

ونصّ القرار على ضرورة الإخطار عن أي حادث يتسبب به أو يتعرّض له قائد الدرّاجة، وتنتُج عنه إصابات أو أضرار مادّية، وذلك على أرقام الهواتف المُخصّصة للشرطة أو الإسعاف أو هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كما نصّ القرار على ضرورة الإخطار عن أي حادث يتسبب به أو يتعرّض له قائد الدرّاجة، وتنتُج عنه إصابات أو أضرار مادّية، وذلك على أرقام الهواتف المُخصّصة للشرطة أو الإسعاف أو الهيئة.

وتشمل المناطق التي أعلن عن السماح بقيادة السكوتر الكهربائي فيها بدءا من يوم 13 إبريل الجاري، منطقة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر، ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص، والمنخول، والكرامة وذلك ضمن مسار ونطاق محددين، إلى جانب 167 كيلومتر من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي، باستثناء مسارات الدراجات في سيح السلم، والقدرة، وميدان.

ووفرت هيئة الطرق والمواصلات، مواقف للسكوتر الكهربائي المشترك على امتداد المسارات المخصصة للسكوتر الكهربائي والمناطق المسموح بها قيادة السكوتر، حيث تتركز في أهم مواقع الجذب السياحي، وحول محطات وسائل المواصلات العامة المختلفة، بهدف تشجيع السكان والزوار، على استخدام السكوتر الكهربائي، في رحلات الميل والأول والأخير.

ودعت الهيئة المستخدمين إلى الالتزام بإيقاف السكوترات الكهربائية المشتركة التابعة للشركات المشغلة، في المواقف المخصصة فقط، وعدم تركها بصورة تُشكِّل عائقاً أمام حركة المركبات أو المُشاة أو استخدام المواقف العامة للمركبات الأخرى.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news