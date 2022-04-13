مكتوم بن محمد ينعى معاوية الشنّار أحد المساهمين بتأسيس طب الأسرة في دبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الدكتور معاوية الشنّار أحد المساهمين في تأسيس طب الأسرة في دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "نتقدم بالتعازي لأسرة الدكتور معاوية الشنّار رحمه الله. الراحل كان من الأطباء الأوائل بالإمارات وأسهم في تأسيس طب الأسرة في دبي وحرص على رعاية الناس.ستبقى سيرة الروّاد من أمثال الدكتور معاوية راسخة في ذاكرة مجتمع دبي.نسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته".

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