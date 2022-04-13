مشاهير يشاركون في «المليار وجبة» بدعم من «ميتا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ميتا» دعمها لمبادرة «المليار وجبة» الأكبر في المنطقة لإغاثة المحتاجين، عبر إطلاقها حملة #MealsForReels في شهر رمضان المبارك باعتباره #شهر_الخير، لتمكين المؤثرين ورواد صناعة المحتوى المتخصص في المنطقة من دعم العمل الخيري والإنساني والمجتمعي، بمساندة أهداف مبادرة «المليار وجبة» الرامية إلى توفير العون الغذائي للأقل حظاً في 50 دولة حول العالم.

وتدعم حملة #MealsForReels من «ميتا» الحراك الخيري الشامل الذي أحدثته مبادرة «المليار وجبة» التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتوفر الفرص للجميع من المؤسسات والشركات والأفراد للمشاركة في العمل الخيري والإنساني والمجتمعي، والتصدي لتحدي الجوع وسوء التغذية الذي يواجهه اليوم أكثر من 800 مليون إنسان.

وبالتعاون مع مبادرة «المليار وجبة»، توجّه «ميتا» الدعوة لمشاهير المؤثرين وروّاد صناعة المحتوى من كبار الطهاة وهواة وعشاق فنون الطبخ ومدوّني الطعام والمتخصصين في التغذية، لإنتاج مقاطع فيديو خاصة لدعم مبادرة «المليار وجبة» على منصتَي «فيس بوك» و«إنستغرام» خلال شهر رمضان المبارك، وحث المجتمع والجمهور على التبرع والمشاركة في العمل الخيري.

وتضم قائمة المؤثرين وصنّاع المحتوى المشاركين في حملة #MealsForReals والداعمين لمبادرة «المليار وجبة» أسماء معروفة وشخصيات مؤثرة في فضاء المحتوى الإبداعي والرقمي على مستوى المنطقة، مثل الفنان محمد هنيدي، وكبار الطهاة منال العالم، والشيف شاهين، والمؤثرين خالد العامري، وكارين وازن.

وقالت مدير الشراكات الاستراتيجية وشراكات صنّاع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى «ميتا»، جوانا جميل: «يسعدنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك باعتباره #شهر_الخير بالنسبة للمجتمعات وكذلك على منصات (ميتا)، الإعلان عن إطلاق حملة #MealsForReels بالشراكة مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، وبالتعاون مع صنّاع المحتوى على منصتَي (فيس بوك) و(إنستغرام). والتي ستقدم للجميع الفرصة ليس فقط للتعبير عن أعمال الخير المجتمعي، ولكن أيضاً تقديم مصادر إلهام للمجتمع للتفكير والتأمل في كيفية القيام بأعمال خير مؤثرة، وذلك من خلال إنشاء مقاطع فيديو ملهمة، والاستفادة من حضورهم على منصاتنا لتحفيز المجتمع على التبرع والمشاركة في الجهود الخيرية بشكل أكبر، والتي سيكون لها تأثير واسع النطاق». وقال الفنان محمد هنيدي: «قبل اختراع الإنترنت، كان الخير الذي نقدر على أن نعمله محدود جداً في نطاق المنطقة والمعارف، أما الآن مكنتنا التكنولوجيا من أن نكون قادرين على أن نساعد أسرة في آخر العالم، حملة (المليار وجبة) ما يميزها أنها عابرة للحدود والقارات».

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