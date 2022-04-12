رجل أعمال بالإمارات يوزع أسهما من شركته الصحية على الموظفين لدورهم في التصدي لـ"كورونا"

المصدر: ابوظبي - الإمارات اليوم

وزع رجل أعمال هندي في الإمارات أسهما من شركته الصحية الكبرى، على المئات من موظفيه، تعبيرا عن تقديره لجهدهم الكبير وتفانيهم في التصدي لجائحة (كورونا)، وعرفانا لدورهم في تحقيق نجاح الشركة.

وانهمرت الدموع من عيني الموظف ميناكشي سوندارام شانغام عند توقيعه على وثيقة المساهمين في الشركة التي يعمل بها كمكافأة له على مساهمته في بنائها. الموظف الهندي الذي يبلغ 58 عامًا من العمر من ولاية تاميل نادو، لم يكن يتخيل أبدًا أن يكون من أصحاب الأسهم في الشركة التي يعمل بها، فارتعش صوته فرحًا وهو يعبر عن امتنانه لنيل هذه المكافأة الكبرى.

سوندارام هو واحد من الموظفين الذين حصلوا على مكافآت من قبل الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة "في.بي.اس" للرعاية الصحية، ومالك لأسهم في شركته "ريسبونس بلس ميديكال".

ووزعت الأسهم كجزء من إدراج شركة "ريسبونس بلس ميديكال" في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في سبتمبر 2021 وشهدت اقبالا لافتا من المستثمرين.

وشركة "ريسبونس بلس ميديكال" شيدت في عام 2015 في أبو ظبي، وتُعد أكبر مزود خدمة طبية خاصة في الشرق الأوسط، وتخدم أكثر من 260 عيادة في الموقع وتدير أكبر أسطول سيارات إسعاف خاص في الإمارات .

وقال سوندارام، الذي قدم إلى الامارات في ديسمبر 1995 وعمل في شركة نظافة: "أنا سعيد للغاية، لا أعرف كيف أعبر عن شعوري الآن"، كان سوندارام قد انضم إلى "في.بي.اس" للرعاية الصحية، في عام 2009 كمساعد مكتب في مقر الشركة في أبو ظبي.

وأضاف: "قضيت 26 عامًا من عمري في أبو ظبي. لم أشعر بهذا الشعور من قبل، نحن عائلة واحدة هنا في مجموعة "في.بي.اس للرعاية الصحية"، واليوم أنا صاحب أسهم في هذه المؤسسة العريقة، أشعر بالامتنان، وسأظل أنا وعائلتي ممتنين للأبد للدكتور شمشير فاياليل على لطفه ولفتته الرائعة".

وقالت الممرضة أجي.إم.راجو، والتي تبلغ من العمر 33 عامًا، وتعمل في "في.بي.اس لايف كير": "اتصلت بي مديرة قسم التمريض ودعتني إلى مكتبها. كنت اعتقد أنها تريد مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل، ولكنها استقبلتني بابتسامة عريضة وهنأتني. لم يكن لدي أدنى فكرة عما يحدث، ولكنها أخبرتني أن الإدارة قررت مكافأتي أنا وعدد من زملائي بامتلاك أسهم في شركة "ريسبونس بلس ميديكال". لم أكن أصدق ذلك وكانت مفاجئة كبيرة، فقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لكي أدرك هذا التقدير الضخم".

وراجو واحدة من العديد من أبطال الخطوط الأمامية الذين كوفئوا على خدماتهم الباسلة والمتفانية في مواجهة جائحة كورونا، كانت الممرضة أجي ترأس فريق التمريض في مستشفى لايف كير أثناء الجائحة وكانت عضوًا في فريق بروتوكول في.بي.اس.

وأضافت: "لم نتوقع أو نحلم بأي شيء من هذا القبيل. إنه شعور كبير للغاية أن يُعتَرَف ويُقَدّر العمل الذي نقوم به في عملنا. نحن ممتنون للغاية لإدارة شركة "في.بي.اس لايف كير" على الهدية الأكبر قيمة على الإطلاق".

من جانبه قال الدكتور شمشير: "إن شركات "في.بي.اس" أصبحت بكل ما هو عليه اليوم بفضل قدرات وجهود الموظفين المتفنانيين. نجاحنا وتطورنا هو نتاج للعمل الجاد والشاق لأعضاء عائلة "في.بي.اس " لايف كير ، ففي عائلتنا، لا نتخلى عن أي شخص. نحن ننمو ونزدهر معًا. في "في.بي.اس لايف كير". ونضع هذا المبدأ موضع التنفيذ، ومعه نهدف إلى تمكين عائلة "في.بي.اس لايف كير وجعل الجميع يشعرون بأنهم عائلة واحدة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news