محمد بن زايد: نجدد التقدير للعقول والسواعد المخلصة التي وقفت بشجاعة في مواجهة تحدي "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديره “للعقول والسواعد المخلصة التي وقفت بشجاعة في مواجهة تحدي كورونا.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: في "يوم الصحة العالمي"، نجدد التقدير للعقول والسواعد المخلصة التي وقفت بشجاعة في مواجهة تحدي "كورونا”.

وتابع صاحب السمو: نؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأمراض والأوبئة، وتعزيز الاستثمار في الصحة، من أجل استدامة التنمية وسعادة البشرية.

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