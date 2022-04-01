محمد بن راشد يبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم رمضان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك … أهلّه الله علينا بالأمن والإيمان .. والسلامة والاسلام .. وجعله الله شهر خير وبركة على العالم وجميع المسلمين ..".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news