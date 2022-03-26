محمد بن راشد: نبارك فوز كانتري غرامر بأغلى وأقوى سباق عالمي للخيول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بفوز كانتري غرامر بأغلى وأقوى سباق عالمي للخيول.

وقال سموه في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نبارك فوز كانتري غرامر فوزه بأغلى وأقوى سباق عالمي للخيول.. عودة كأس دبي العالمي للخيول بعد انقطاع هو عودة للسرعة والقوة والانطلاقة الذي تتميز به بلادنا .. والقادم أسرع".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت أرضاً للفرص وميداناً للتنافس في مختلف المجالات بما تتمتع به من مقومات وما تمتلكه من إمكانيات، مشيراً سموه إلى ما تشهده الإمارات من تقدم ونمو ضمن مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الرياضة بشكل عام، ورياضة الفروسية على وجه الخصوص، لما تخطى به من شعبية كبيرة وتاريخ طويل كجزء أصيل من تراث دولة الإمارات والمنطقة العربية.

وأضاف سموه خلال حضوره فعاليات الدورة الـ 26 لكأس دبي العالمي 2022، أن كأس دبي العالمي للخيول أصبح حدثاً فريداً ينتظره كل عشاق الفروسية في العالم، وتمكن خلال السنوات الماضية من استقطاب أبرز المهتمين بهذه الرياضة، بعد أن ترك بصمة واضحة ومؤثرة في عالم سباقات الخيل، وأصبح المقصد الأول لمشاركة نخب الملاك والمدربين والفرسان، ما يدعونا جميعاً للفخر والاعتزاز بما حققته دبي ودولة الإمارات من مكانة متميزة باحتضانها أهم بطولات الفروسية، ويثبت جدارتها في استضافة وتنظيم أقوى وأكبر المناسبات الرياضية.

نبارك فوز كانتري غرامر فوزه بأغلى وأقوى سباق عالمي للخيول 🐎.. عودة كأس دبي العالمي للخيول بعد انقطاع هو عودة للسرعة والقوة والانطلاقة الذي تتميز به بلادنا .. والقادم أسرع .. pic.twitter.com/xIl88gngDb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 26, 2022

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