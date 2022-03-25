«أوقاف دبي» تنجز 7 مشروعات عقارية بـ 120 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد تقرير لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، بأن المؤسسة أنشأت سبعة مشروعات عقارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون درهم.

واستعرض مجلس إدارة المؤسسة التقرير خلال اجتماع في مقر المؤسسة بالقرهود، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة عيسى الغرير، وحضور الأمين العام علي المطوع، وأعضاء مجلس الإدارة.

وبحث التقرير المشروعات العقارية التي أنشئت منذ عام 2020 وحتى الربع الأول من العام الجاري.

كما ناقش الاجتماع تقرير الحساب الختامي العام 2021، وتم اعتماد موازنة المؤسسة لعام 2022، واطّلع أعضاء المجلس على مشروعات المؤسسة، وقرر الاجتماع تحويل مخصصات المصارف الوقفية وقيمة الزكاة إلى لجنة العمل الخيري بالمؤسسة.

واعتمد المجلس خطط الدعم من خلال الخطة الحكومية، وتم اعتمادها كمنفذ لتحديد الاحتياجات والصرف، وتطرق الاجتماع لوضع تصور لتقييم الجهات المستفيدة من خلال آليات الصرف.

وقال الأمين العام للمؤسسة: «أنجزنا خلال بضع سنوات مشروعات وقفية مستدامة. وحرصنا على تنفيذ مشروعات استثمارية متنوعة، تحقق أهدافاً استراتيجية محددة، تصب في إسعاد المتعاملين مع المؤسسة».

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