حكومة دبي تتيح الدوام المرن والعمل عن بُعد في رمضان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك، حسب النظام الجديد للعمل الأسبوعي، الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري، بحيث تكون ساعات العمل الرسمي في الهيئات والدوائر والمؤسسات في إمارة دبي، خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية والنصف بعد الظهر، من يوم الإثنين إلى يوم الخميس، ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الـ12 ظهراً، أيام الجمعة من كل أسبوع، طوال الشهر الفضيل، وأتاحت الدوام المرن والدوام عن بعد لتعزيز الترابط الاجتماعي والتلاحم الأسري بين الموظفين وذويهم.

وقالت الدائرة في تعميم بهذه المناسبة إن على الجهات الحكومية تحديد ساعات العمل للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، وبما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية لكل جهة، وبما يضمن حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة.

وحرصاً على إيجاد التوازن الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز الترابط الاجتماعي والتلاحم الأسري بين الموظفين وذويهم، أتاحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للجهات الحكومية في دبي تطبيق أنظمة الدوام المرن والعمل عن بعد، خلال شهر رمضان، وبما يتماشى مع القرارات المنظمة للعمل المرن ونظام العمل عن بُعد، في حكومة دبي، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل.

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