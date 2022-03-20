محمد بن زايد يهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد "النيروز"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشعوب التي تحتفل بعيد " النيروز " وتمنى سموه أن تكون مناسبة خير وسلام وازدهار عليها وعلى شعوب العالم أجمع.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد " النيروز " وأتمنى أن يكون مناسبة خير وسلام وازدهار عليها وعلى شعوب العالم أجمع".

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