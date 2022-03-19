تعرف إلى أبرز 5 أسئلة شائعة عن المواقف الذكية في عجمان

المصدر: مصباح أمين - عجمان

حددت بلدية عجمان أبرز خمسة أسئلة شائعة يتداولها مستخدمو مشروع المواقف الذكية في الإمارة، وجاء السؤال الأول عن مشروع المواقف الذكية، حيث أجابت البلدية بأن مشروع المواقف الذكية يتوافق مع استراتيجيات الدولة الرائدة وتوجيهات القيادة الحكيمة في التوجه للمدن الذكية، حيث يعتمد المشروع على التقنيات الحديثة ويسهم في توفير الوقت والجهد كما يتميز بسهولة الإجراءات المتعبة.

وأوضحت أن السؤال الثاني يتعلق بشأن الهدف من تحويل المواقف التقليدية إلى مواقف ذكية، وتابعت أن تطوير إدارة مواقف السيارات وحكومتها من خلال الاعتماد على الأنظمة الافتراضية الذكية وأنظمة الأتمتة الخاصة بعمليات وقوف السيارات.

وأشارت إلى أن السؤال الثالث كان بشأن المناطق التي تم تفعيل فيها مشروع المواقف الذكية، مضيفة أنه تم اختيار 4 مناطق لفعيل المشروع، وهم: شارع الشيخ حميد بن راشد، وشارع الشيخ راشد بن حميد، وشارع مواقف سوق الذهب، وشارع محمد سالم بو خميس.

وأضافت أن السؤال الرابع يتعلق بشأن المدة المسموحة بالوقوف دون دفع رسوم، وتابعت أنه يسمح بالوقوف مدة 10 دقائق منذ بداية دخول المواقف وبعدها يتم تطبيق آلية المخالفات.

وذكرت أن السؤال الخامس تعلق بطريقة الدفع لرسوم المواقف الذكية، لافتة إلى أنه يتم دفع الرسوم عبر تطبيق MPDA أو من خلال إرسال الرسائل النصية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news