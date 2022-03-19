محمد بن راشد يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دبي

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء الجمعة في دبي، الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعرب صاحب السمو وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي خلال اللقاء عن خالص أمنياته لسوريا الشقيقة وشعبها الكريم أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها وأن يسودها وعموم المنطقة مقومات الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء.

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