محمد بن راشد يعلن عن مبادرة المليار وجبة.. "لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عن مبادرة المليار وجبة للفقراء والمحتاجين حول العالم، تنطلق مع بداية شهر رمضان، وتستمر للسنوات القادمة حتى تحقيق الهدف.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإخوة والأخوات.. نعلن اليوم عن مبادرة المليار وجبة للفقراء والمحتاجين حول العالم..تنطلق مع بداية الشهر الفضيل وتستمر للسنوات القادمة حتى تحقيق الهدف..شعارها: "لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع".. 800 مليون إنسان يعانون من الجوع حول العالم..وانسانيتنا وديننا يدفعاننا لمد يد العون".

وأضاف سموه: "هدفنا من الحملة إيصال مليار وجبة .. وايصال مليار رسالة انسانية من دولة الإمارات للعالم .. خير الصدقة إطعام الطعام … وخير الشعوب التي تفكر بغيرها .. وبلادنا محفوظة بالخير الذي نقدمه للمحتاجين .. موعدنا 1 رمضان بإذن الله ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال .."

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