«طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً في مزاد علني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بطرح 90 رقماً للوحات المركبات المميزة، ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي، في مزاد علني، السبت المقبل، في فندق الريتز كارلتون دبي، الساعة 4:30 عصراً، وبدأ التسجيل في المزاد أمس، لافتة إلى أن الأرقام المميزة من الفئات (AA-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، وأبرز هذه الأرقام (AA 90) و(73 M).

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في الاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، مشيرة إلى أن المقاعد ستكون محدودة، وستُمنح الأولوية للمشاركين في المزاد، لذا يُفضَّل التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون متاحاً كذلك في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 بعد الظهر.

وأشارت إلى أن بيع الأرقام سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين.

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