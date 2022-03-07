%90 من خدمات «ترخيص السائقين» في أبوظبي إلكترونية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استعرضت شرطة أبوظبي في برنامج «بلادنا أمانة» عبر إذاعة أبوظبي خدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية والمقدمة للجمهور. وقال نائب مدير إدارة ترخيص المركبات، المقدم الدكتور حمدان جمعة المطروشي، إنه تم تحويل الخدمات بنسبة 90% إلى إلكترونية، ويمكن التسجيل بعد الحصول على رخصة قيادة، واستيفاء الشروط عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة أبوظبي، أو مراكز الخدمة، وتوافر خدمة تسجيل المركبات في وكالات السيارات.

وذكر أنه بالإمكان تسجيل المقطورات بجميع مراكز الخدمة في إمارة أبوظبي، بعد طباعة رقم القاعدة واجتياز الفحص الفني، ومنح السائق لوحة للمقطورة، محذراً من أنه في حال عدم تسجيل المقطورات يتم تسجيل المخالفة بحق السائق، والتي تصل إلى 1000 درهم، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

وأفاد نائب مدير إدارة ترخيص السائقين، المقدم فهد صالح العريفي، أنه يشترط للحصول على رخصة القيادة أن يكون المتقدم أكمل 18 عاماً للمركبات الخفيفة، و20 عاماً للثقيلة والأجهزة الميكانيكية، و21 عاماً للحافلات، و17عاماً للدراجات النارية، مع اجتياز الفحص الطبي وفحص القيادة، ويتم فتح ملف تعليم القيادة ببطاقة هوية سارية المفعول.

وأكد رئيس قسم الفحص الفني، الرائد فيصل راشد الجنيبي، أن شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع «أدنوك» وفرت 23 مركزاً لفحص المركبات الخفيفة، وثمانية للمركبات الثقيلة، لافتاً إلى توافر مراكز تعمل 24 ساعة، مثل مبنى «السلامة» في أبوظبي، ومبنيي هزاع والبطين في العين.

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