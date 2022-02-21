«الداخلية» تمدّد قرار إيقاف «الدرون» والرياضات الجوية الخفيفة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الداخلية تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملّاك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات بدون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية، حتى إشعار آخر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وفقاً للتعليمات الصادرة، موضحة أنه يتم حالياً مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار في الدولة ومناطق الطيران.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية.

وأوضحت أنه في ما يخص الجهات والشركات التي لديها عقود عمل أو مشروعات تجارية تعتمد على استخدام الطائرات بدون طيار فإنه يتوجب عليها التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني، لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشروعاتها خلال هذه الفترة، تجنباً لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشروعات.

وشددت الوزارة على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أيٍّ من هذه الأنشطة، وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة، سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويُعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار، ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو الغرامة.

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