الإمارات توفر للأجانب 5 فئات من تأشيرات الإقامة الطويلة دون كفيل

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

ذكرت حكومة الإمارات الرقمية ، أن هناك 5 فئات من التأشيرات تمكن الأفراد من الحصول على إقامة طويلة الأمد ومن دون كفيل في دولة الامارات، وهي تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات بدون كفيل، تأشيرة الإقامة لمدة 5 سنوات بدون كفيل، تأشيرة التقاعد لمدة 5 سنوات للمقيمين في دولة الامارات، برنامج الإقامة الذهبية – ازدهر في أبوظبي- وتضمن مجموعة من الشروط الخاصة بها للحصول على تأشيرات مدتها 5 أو 10 أعوام، وتأشيرة التقاعد في دبي.

وأشارت إلى أن مدد تأشيرة الإقامة تختلف وفقاً لنوع التأشيرة والكفيل، ويمكن أن تصدر لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، أو لخمس أو عشر سنوات من غير الحاجة غلى كفيل.

وبينت أنه وفقاً للتطورات الأخيرة في سياسات إصدار تأشيرات الإقامة، يمكن إصدار تأشيره الإقامة لمدة خمس سنوات وعشر سنوات لفئات محددة ووفقاً لشروط معينة.

وطبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية. ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب

وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

وفي سبتمبر 2018، اعتمدت حكومة دولة الإمارات نظاماً جديداً يسمح بمنح تأشيرة طويلة الأمد للمقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين.

وبموجب النظام الجديد، يُمنح الوافد المتقاعد تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات، تُجدد تلقائياً في حال توفر أي من الشروط التالية، أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهرياً.

وللتعرف على الضوابط والشروط المتعلقة بالبرامج التي تمكن الأجانب من الحصول على إقامة طويلة الأمد في الإمارات يمكن زيارة موقع الحكومة الرقمية : اضغط هنا

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news