حمدان بن محمد ينشر مشاهد من داخل متحف المستقبل لأول مرة.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو من داخل متحف المستقبل لمشاهد تعرض من داخل المتحف للمرة الأولى.

وعلق سموه على الفيديو في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجمل مبنى على وجه الأرض … مشاهد من الداخل … لأول مرة ..".

حمدان بن محمد: أجمل مبنى على وجه الأرض … مشاهد من الداخل … لأول مرة ..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/NL0Mmv86jr — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 10, 2022

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