بالفيديو.. 6 خطوات لمعرفة الرسوم المدفوعة لعبور "بوابات أبوظبي" في حال تعطّل تطبيق "درب"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن هناك ست خطوات يمكن من خلال اتباعها التعرّف على رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية في جزيرة أبوظبي، المقتطعة من محفظتهم المالية، في حال كان هناك عطلاً فنياً في تطبيق "درب".

ووفقاً لفيديو إرشادي بثّه المركز على منصاته الإلكترونية الرسمية، تبدأ الخطوات الست بفتح تطبيق درب على الهاتف الذكي، يليها الدخول على قسم الطلبات واختيار خدمة "طلبات"، ثم الضغط على "فواتير مالية" في الخدمة الفرعية، وبعد ذلك يتم تحديد "تفاصيل المركبة" التي يرغب المتعامل في الاستعلام عن رسومها، ثم الذهاب إلى خانة "الوصف" لكتابة تفاصيل طلب الاستعلام، وأخيراً الضغط على خانة "إرسال"، ليتسلّم المتعامل بعد ذلك تفاصيل رسوم العبور التي استعلم عنها.

وتم تركيب 4 بوابات للتعرفة المرورية في مدينة أبوظبي، على جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، حيث تطبق رسوم عبور المركبات بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة في الفترة الصباحية (من الساعة 7:00-9:00) والفترة المسائية (من 5:00-7:00)، دون احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، على ألا تتجاوز الرسوم 16 درهماً لكل مركبة في اليوم الواحد، مع 200 درهم في الشهر للمركبة الاولي، و150 درهم للمركبة الثانية و100 درهم لكل مركبة إضافية. ويتم إعفاء الفئات ( أصحاب الهمم – المواطنين ذوى الدخل المحدود – المواطنين المتقاعدين – كبار المواطنين) ، بواقع مركبة واحدة فقط لكل مستفيد.

رابط الفيديو

https://twitter.com/i/status/1488034429465473027

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