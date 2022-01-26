قمة إماراتية - بحرينية - مصرية تدعو إلى اتخاذ موقف دولي تجاه ميليشيات الحوثي الإرهابية

المصدر: أبوظبي ■ وام

عُقدت، أمس، في أبوظبي قمة جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وعبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحثوا خلالها التعاون وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.

وتطرق القادة، خلال قمتهم التي عُقدت في قصر الوطن في أبوظبي، إلى الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وإطلاقها صاروخين بالستيين تجاه الدولة، مواصلة اعتداءاتها التي تشكل تهديداً خطراً لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين أن هذه الممارسات العدوانية تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية، وتمس بالأمن والسلم الدوليين، ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذه الميليشيات، وغيرها من قوى الإرهاب وداعميها.

وأكد صاحب الجلالة ملك البحرين والرئيس المصري تضامن بلديهما مع دولة الإمارات، ودعمهما كل الخطوات التي تتخذها لضمان الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. وأكد القادة خلال قمتهم أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية، وشعوب المنطقة، والحاجة إلى صياغة رؤية مشتركة تجاه هذه القضايا.

• القمة أكدت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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