بقرار من حمدان بن محمد.. خالد بن طوق مديرا تنفيذيا لقطاع الأنشطة السياحية والتصنيف بدائرة الاقتصاد والسياحة

المصدر:
  • الإمارات اليوم - دبي
التاريخ:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (6) لسنة 2022 بتعيين خالد سعيد عبدالله بن طوق، مديراً تنفيذياً لقطاع الأنشِطة السياحية والتصنيف بدائرة الاقتصاد والسِياحة في إمارة دبي، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

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