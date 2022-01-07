وزارة الدفاع تنفذ تمـرين «درع الإمارات المشـترك 50»

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن قيامها بتنفيـذ تمـرين «درع الإمارات المشـترك 50».

وذكرت القيادة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن التمرين سيستمر ابتداءً مـن يوم غد السبت وحتى 14 يناير المقبل، في الاتجاه الغربي من المسرح البحري للدولة، وتنفذه الوحدات الرئيسة في القوات المسلحة.

وحذَّرت قيادة العمليات المشتركة من وجود الأهالي والطائرات العمودية في منطقة الرماية.



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