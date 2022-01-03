بتوجيهات محمد بن راشد.. اعتماد 600 قرض سكني بقيمة 600 مليون درهم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الاثنين، ضمن برنامج إسكان المواطنين في دبي 600 قرض سكني بقيمة 600 مليون درهم مع رفع قيمة القرض السكني لمليون درهم.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمدنا اليوم ضمن برنامج إسكان المواطنين في دبي 600 قرض سكني بقيمة 600 مليون درهم مع رفع قيمة القرض السكن لمليون درهم.

وأضاف: نتابع ملف إسكان المواطنين وكل ما يسعدهم ويوفر الحياة الكريمة لهم.

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