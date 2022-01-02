أكثر من 17 ألف مكالمة تلقتها "عمليات" شرطة الشارقة خلال عطلة رأس السنة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نجحت الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتنظيم الحركة المرورية وتأمــين احتفالات رأس السنة الجديدة 2022 والفعاليات المصاحبة لها في كافة مدن الإمارة، بتسجيل الحوادث المرورية بالإمارة لصفر وفيات، وتعامل مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية مع 17,734 مكالمة هاتفية ما بين الطارئة، وغير الطارئة، وذلك بالتنسيق بكل كفاءة واستراتيجية، مع الجهات المختصة بالقيادة والشركاء الاستراتيجيين.

وكشف العقيد جاسم محمد بن هده مدير إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تلقي غرفة العمليات المركزية خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة نحو 17 ألف و734 مكالمة ، بواقع 15 ألف و854 مكالمة على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 1880 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع كافة البلاغات حسب أهميتها إلى مكالمات طارئة، وغير طارئة، وتحويلها الفوري إلى جهات الاختصاص، مؤكداً على الحرص المستمر لشرطة الشارقة على تقليل زمن الاستجابة، من خلال استخدام أحدث التقنيات، ضمن استراتيجيتها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

ودعا مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم التردد بالاتصال على الرقم ‏/999/‏ في حالة تعرضهم لأي طارئ، والاتصال على الرقم ‏/901/ ‏في الحالات غير الطارئة.

وفي الجانب المروري، كثفت شرطة الشارقة من تواجدها الأمني في الدوريات المرورية على مختلف المناطق، والميادين، والطرقات الداخلية والخارجية للإمارة، الأمر الذي شكل عامل النجاح الذي تحقق في بلوغ "صفر" وفيات، مما أسهم ذلك في تحقيق أهداف القيادة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أماناً.

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