"SOS".. .تنقذ حياتك بكبسة زر

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خدمة جديدة، لطلب الإسعاف في أسرع وقت، من خلال تطبيق " SOS"، حيث يمكن لأي مواطن أو مقيم على أرض دبي استدعاء الإسعاف بكبسة على التطبيق فقط.

وحسب مدير عام المؤسس خليفة الدراي، فإن الخدمة الجديدة تمكن من إنقاذ حياة الإنسان بكسبة زرٍ واحدة من خلال تحديد موقعه، ليصله مسعفو المؤسسة إلى جانبه في دقائق معدودة، داعياً الجميع إلى المساهمة في الحفاظ على سلامة المجتمع من خلال نشر الخدمة الجديدة والتعريف بها.

وطالبت المؤسسة بتحميل التطبيق من متجري الهاتف المتحرك" أندرويد- ابل " وتسجيل البيانات الشخصية والملف الطبي، مع أهمية تفعيل خدمة الموقع على التطبيق، ومن ثم يمكن طلب الإسعاف في أي وقت على مدار 24 ساعة.

وأكد الدراي أن الخدمة الجديدة فضلاً عن كونها مفيدة لكافة أفراد المجتمع، إلا أنها بالغة الأهمية لذوي الأمراض المزمنة، والذين قد تتطلب حالتهم الصحية الحاجة إلى خدمات إسعافية في أي وقت، حيث أصبح بإمكانهم طلب الإسعاف بمجرد كبسة زر على التطبيق الجديد لتأتيهم الخدمة خلال دقائق.

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