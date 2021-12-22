سكان أبوظبي يتنقلون بتاكسي ذاتي القيادة مجاناً

المصدر: أبوظبي ■ وام

يستطيع سكان أبوظبي طلب تاكسي ذاتي القيادة على مدار الساعة عبر تطبيق «TXAI» المتاح على متجري «غوغل بلاي» و «آي أو إس آبل ستور»، ما يشكل خطوة جديدة ومهمة في مستقبل النقل الذكي في إمارة أبوظبي، وفق الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات»، حسن الحوسني، الذي أوضح أن المرحلة التجريبية الأولى من مبادرة التاكسي ذاتي القيادة تم إطلاقها في جزيرة ياس وتنتهي يوم غد، ويمكن للجمهور خلال هذه الفترة استخدام الخدمة مجاناً.

وأضاف الحوسني أنه «لا توجد تعرفة لاستخدام سيارات TXAI في جزيرة ياس في الوقت الراهن كوننا لا نزال في مرحلة اختبار التكنولوجيا والمركبات على أرض الواقع»، مشيراً إلى أنه عندما تنطلق العمليات التجارية ستكون تعرفة التنقل تنافسية وتتماشى مع واقع السوق.

وأوضح أن العناصر الرئيسة للمبادرة تتكون من السيارة بحد ذاتها مدعومة بمجموعة أجهزة الاستشعار المركبة فوق السيارة والتي تتيح قدرة الذكاء الجغرافي المكاني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الواجهة الخلفية حيث تعمل جميع العناصر لتمكين خدمة TXAI كسيارة أجرة ذاتية القيادة.

وأشار الحوسني إلى أن سكان أبوظبي يمكنهم الاستفادة حالياً من الخدمة المجانية خلال المرحلة التجريبية الجارية وطلب حجز الرحلة من خلال تطبيق TXAI وبمجرد تنزيل التطبيق يمكن اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة وزيارة أحد المواقع التسعة المحددة في جزيرة ياس لطلب رحلة.

وذكر أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل زيادة عمليات نقل الركاب عبر تشغيل أكثر من 10 مركبات في مواقع متفرقة في مختلف أنحاء أبوظبي، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق المرحلة التجريبية لم يتم تسجيل أي حوادث مرورية أو شكاوى من الركاب بشأن مسألة السلامة.

وقال إن الأسطول الحالي من TXAI يتكون بالكامل من سيارات كهربائية وهجينة ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مضيفاً أنه يمكن للجمهور خلال المرحلة التجريبية الأولى التي من المقرر أن تنتهي في 23 من ديسمبر الجاري حجز سيارات TXAI للتنقل بين تسعة مواقع محددة مسبقاً لتحميل وتنزيل الركاب في جزيرة ياس خلال المرحلة التجريبية وهي «الاتحاد أرينا» ومرسى «ياس مارينا» وفندق «دبليو أبوظبي» و«عالم فيراري» و«ياس مول» و«آيكيا» و«عالم وارنر براذرز» و «ياس ووتروورلد» و«شاطىء ياس».

جدير بالذكر أن شركة «بيانات للخدمات المساحية»، أعلنت أخيراً عن أسطولها الجديد من المركبات ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية «TXAI» والتي تمثل أولى سيارات الأجرة المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات.

وفي مارس الماضي وقعت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وشركة «بيانات» التابعة لمجموعة «G42» اتفاقية تمَّ بموجبها تطوير وتنفيذ مشروع المركبات ذاتية القيادة، وتدعم هذه الشراكة ابتكارات النقل الذكي، وتشكل دفعة قوية لجهود تطوير حلول النقل المبتكرة.

نظام تحديد المواقع

تستطيع المركبات ذاتية القيادة استشعار البيئة المحيطة بها والملاحة دون تدخل بشري وتعتمد على خوارزميات رسم الخرائط والبيانات التي تحصل عليها من أجهزة استشعار متعددة مدمجة بها لتحديد مسار الطريق وتتضمن أجهزة الاستشعار النموذجية أنظمة تقنية أشبه بالرادار ونظام رؤية مجسمة ونظام تحديد المواقع الجغرافية «GPS» ونظام التعرف البصري على الأشياء ونظام تحديد الموقع في الوقت الحقيقي.

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