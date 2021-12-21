«كهرباء الشارقة» تنجز 10 مشروعات إنارة في كلباء خلال العام الجاري

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كثّفت إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها خلال العام الجاري لإنجاز عدد من مشروعات الإنارة بمدينة كلباء، بهدف تحقيق الأمن والسلامة والمظهر الحضاري لكل مناطق المدينة، حيث أنجزت 10 مشروعات إنارة لجميع المناطق التي تم الانتهاء من رصف شوارعها، بكلفة إجمالية بلغت ستة ملايين و350 ألف درهم، باستخدام المصابيح الموفرة للطاقة LED، ما أسهم في انخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتم تركيب 885 عموداً مختلفة الأطوال، وتمديد كابلات بطول 42.6 كم، وتركيب 29 صندوق إنارة، و1039 كشافاً موفراً للطاقة.

وأوضحت مدير إدارة كلباء، المهندسة موزة الزعابي، أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات الإنارة في كل مناطق مدينة كلباء باعتبارها من المشروعات الحيوية التي تسهم في توفير الأمن والسلامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على توصيل الخدمات لكل المناطق في إمارة الشارقة، والعمل على راحة ورفاهية المواطنين والمقيمين وتيسير الإجراءات. وأضافت أن مشروعات الإنارة التي تم تنفيذها بمدينة كلباء منذ بداية العام الجاري شملت 10 مواقع، هي: الساف1، الساف2، مربع19، مربع16، حي القلعة، حي الجامعة، مواقف القوارب والمنطقة الخضراء بخور كلباء، مواقف مركز كلباء للطيور الجارحة، كما تم تشغيل المرحلة الأولى من شارع الوحدة، وأمام جامعة الشارقة بكلباء، وتم الانتهاء من مشروع شارع الصناعية.

وأشارت إلى أن إدارة كلباء تحرص على تنفيذ مشروعات الإنارة وفق أفضل المواصفات، وذات جدوى اقتصادية، وتحافظ على البيئة لتوفير الراحة والأمان وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومراعاة الشكل الجمالي في اختيار الأعمدة والكشافات والمصابيح المستخدمة، وتوافقها مع سياسة الهيئة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة. وأضافت أن إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مستمرة في تنفيذ جميع مشروعات التطوير بمدينة كلباء في المناطق كافة، سواء في مشروعات الإنارة أو تعديل الشبكات أو مشروعات المياه أو الغاز الطبيعي لدعم المشروعات التطويرية بالمدينة وتوفير أفضل الخدمات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news