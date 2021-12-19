ملتقى السمالية الربيعي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعاليات ملتقى السمالية الربيعي 2021 الذي تنظمه إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات على جزيرة السمالية، وفي مقار المراكز التابعة للنادي، ويستمر حتى 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة الطلبة المنتسبين للنادي.

وقال مدير إدارة الأنشطة سعيد المناعي، إن ملتقى السمالية يعود هذا العام بعد توقف لمدة سنتين متتاليتين بسبب جائحة «كوفيد-19»، حيث توقفت بعض الأنشطة الحضورية التي كان ينظمها النادي، وتحولت إلى أنشطة افتراضية.

وأضاف أن الملتقى يشكل أحد أهم الأنشطة التراثية التي ينظمها النادي بهدف المحافظة على الهوية الوطنية، وترسيخ قيم التمسك بالعادات والتقاليد، وتعزيز تراث الآباء والأجداد في نفوس الجيل الجديد، لكي نجعل من تراثنا حجر أساس ننطلق به نحو الـ50 عاماً المقبلة.

وأشار المناعي إلى أن النادي يحرص على توفير أعلى درجات الوقاية والسلامة للمشاركين من الطلاب والمدربين التراثيين، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية لضمان الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.ويزخر برنامج الملتقى هذا العام بمجموعة من النشاطات التراثية يقدمها نخبة من المدربين التراثيين من جميع المراكز التابعة للنادي مثل الهجن، والفروسية، والألعاب الشعبية، وجولات السفينة التراثية، وجولات بيئية في ممشى القرم، والورش التراثية عن الصيد التقليدي والغوص وأدوات استخراج اللؤلؤ.

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