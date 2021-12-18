حمدان ومنصور بن محمد يقدمان واجب العزاء في وفاة ماجد الفطيم

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (السبت)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ماجد محمد الفطيم، رحمه الله.

وقد أعرب سموهما لنجل وأسرة الفقيد عن صادق عزائهما ومواساتهما سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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